Anhand von Bildmaterial hat die sächsische Polizei mehrere Angehörige der Dresdner Fanszene identifiziert, die bei dem von Hetz-Attacken überschatteten Spiel der Nationalmannschaft am Freitag in Prag dabei waren. Wie der Sprecher der Dresdner Polizei, Thomas Geithner gegenüber MDR Sachsen bestätigte, soll es sich dabei um mindestens 17 Personen handeln- Zwei von ihnen hätten vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die tschechische Nationalelf Gefährderanschreiben erhalten, teilte zudem Polizeipräsident Horst Kretzschmar am Montag mit. Aus einer Gruppe von rund 200 Deutschen waren in Prag rechtsradikale Parolen gerufen und eine Gedenkminute durch Schmähungen gestört worden.