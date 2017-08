Auch zum Rekordtransfer von Neymar Jr. für 222 Millionen Euro zu Paris St. Germain hat Rangnick eine klare Meinung: "Die 222 Millionen Euro Ablöse sind nur die eine Seite der Medaille. Da kommen noch mal die gleiche Summe an Beraterhonoraren und Gehältern für den Spieler dazu. Wenn das einhergeht mit Financial Fairplay, dann weiß ich nicht, warum wir mit unserem Verein immer noch so eingeschränkt sind." Die Financial-Fairplay-Regelung der UEFA legt fest, dass ein Verein nur so viel Geld ausgeben darf, wie er auch durch Einnahmen generiert.