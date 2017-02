Es ist eine Art Syndrom, das es vor allem im Fußball gibt, und von dem Medien und Fans gleichermaßen gepackt sind: Es ist die Tendenz, nach einem Sieg alles rosarot zu sehen. Geht ein Spiel jedoch verloren, wird schwarz gemalt. Erst recht, wenn der Klub erstmals in der Saison zwei Niederlagen in Folge kassiert hat. So, wie RB Leipzig jetzt. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl musste in Dortmund als Verlierer vom Platz und ging nun auch zu Hause gegen den Hamburger SV leer aus. Verdientermaßen. Waren das nur die Nachwehen der vereinsinternen Grippe, oder ist das RB-System möglicherweise endgültig geknackt? An den Bierständen vor dem Stadion sind beide Erklärmuster zu hören.

Dabei wirkt der Blick auf die Tabelle eher beruhigend. Hat sich doch an der Konstellation durch die Niederlagen der Verfolger Dortmund und Frankfurt so gut wie nichts verändert. Trotzdem erhielten Euphorie und Gelassenheit in Leipzig jetzt einen ordentlichen Dämpfer. Bereits nach der 0:3-Pleite bei Bayern München hatte der eine oder andere geunkt, Leipzig müsse aufpassen, dass es nicht "hoffenheimisiert" wird. Der Verweis auf die Geschichte des Bundesliga-Konkurrenten ist gar nicht mal so unberechtigt und hat nicht nur damit zu tun, dass RB-Sportdirektor Ralf Rangnick das Team früher trainiert hat. Nein, die entscheidenden Parallelen sind andere. Kopfball - Tor: Gleich zwei Mal ließ sich die RB-Abwehr bei einer Ecke düpieren. (Archiv) Bildrechte: Picture Point

Gestiegene Erwartungen

Es geht um die Saison 2008/09. Die TSG Hoffenheim stürmte damals als Aufsteiger mit erfrischendem Fußball bis an die Tabellenspitze und wurde trotz einer Niederlage am 16. Spieltag beim FC Bayern überraschend Herbstmeister. Doch das Rangnick-Team konnte in der Rückrunde nicht mehr an die guten Leistungen anknüpfen, rutschte in der Tabelle immer weiter ab und verpasste am Ende als Siebter auch noch einen internationalen Startplatz. Die im Verlauf der Hinrunde gewachsenen Erwartungen wurden letztlich enttäuscht.

Ähnlich - was die Erwartungen betrifft - geht es RB Leipzig. Die Messestädter betonten zu Saisonbeginn gebetsmühlenartig, nur auf den Klassenerhalt zu schauen. Inzwischen ist das Saisonziel längst ein anderes: Im Herbst soll es im ehemaligen Zentralstadion nach 29 Jahren wieder ein Punktspiel auf europäischer Ebene geben. Wird es wohl auch, denn für den notwendigen sechsten Tabellenrang muss RB nur noch 14 Punkte in 14 Spielen holen. Das sagt zumindest die Statistik der letzten zehn Jahre. Für die ebenfalls zum Greifen nahe Champions League muss sich RB jedoch weiter strecken. Der Ex-"Bulle" Kyriakos Papadopoulo war gegen seinen ehemaligen Verein hochmotiviert und erzielte das 0:1. (Archiv) Bildrechte: Picture Point

Ursachensuche

Oder auch auf den Frühling mit wärmeren Temperaturen hoffen. Sportdirektor Rangnick jedenfalls sah in der Leipziger Grippewelle ("So etwas gibt es offenbar woanders in Deutschland nicht, sonst würden bei einem anderen Bundesligisten irgendwann auch mal vier Spieler gleichzeitig ausfallen.") eine Ursache für das 0:3 gegen Hamburg. "Die Spieler, die letzte Woche krankheitsbedingt gefehlt haben, waren nicht mal bei 80 Prozent, geschweige denn bei 100", sagte der 58-Jährige. Gegen einen so laufstarken Gegner wie den HSV werde es dann schwer: "Dann bekommen wir unser Spiel nicht durch, und es passiert so etwas wie heute."

Coach Hasenhüttl sah noch weitere Pannen. "Heute haben viele Dinge nicht funktioniert", erklärte er. Man habe das Gefühl gehabt, noch drei Stunden spielen zu können, es falle aber kein Tor: "Wann hatten wir das in dieser Saison schon mal zu Hause?", fragte Hasenhüttl rhetorisch und trat damit mal nicht auf die Euphorie-Bremse, sondern meinte das durchaus optimistisch. Die zweite Niederlage hintereinander wolle er eben genau wie zuvor zwei Siege in Folge nämlich eines: nicht überbewerten. Den Skeptikern und Schwarzmalern unter den Fans versprach er, den Finger in die Wunde zu legen. "Dann wird es wieder besser", versprach Hasenhüttl - was doch mehr nach FC Bayern klang als nach einer "Hoffenheimisierung". RBL-Trainer Hasenhüttl will die Niederlage nicht überbewerten. (Archiv) Bildrechte: Picture Point