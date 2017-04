Fußball | 1. Bundesliga Poulsen erlöst RB Leipzig gegen Leverkusen

28. Spieltag

RasenBallsport Leipzig hat am Sonnabend sein erstes torloses Remis in seiner Bundesliga-Geschichte gerade so verhindert. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen erzielte der eingewechselte Yussuf Poulsen in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Damit brachte er das mit 42.558 Zuschauern ausverkaufte Stadion zum Kochen.

von Maria Köhler und Sven Kups (Leipzig)