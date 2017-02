Eine der großen Stärken in der Hinrunde war zudem die mannschaftliche Ausgeglichenheit. Fiel ein Spieler aus, sprang ein anderer in die Presche und ersetzte diesen fast ohne Qualitätsverlust. In der Rückrunde gelang dies weder beim Spiel in Dortmund noch bei der Heimniederlage gegen den HSV, als zahlreiche Spieler grippegeschwächt nur etwa 80 Prozent ihres Leistungsvermögens abriefen.

In Mönchengladbach musste Coach Ralph Hasenhüttl erneut die Startelf verändern. Kapitän Willi Orban saß eine Gelb-Sperre ab und Angreifer Yussuf Poulsen fehlte aufgrund eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel. Beides wichtige Spieler im Leipziger Team, doch ihre Ausfälle fielen kaum auf. Orban-Ersatz Stefan Ilsanker zeigte über die gesamte Spielzeit eine fast fehlerlose Vorstellung und Oliver Burke, der im Sturm den Vorzug vor Davie Selke erhielt, integrierte sich über weite Phasen gut ins Offensivspiel des Tabellenzweiten. Oliver Burke (re.) im Zweikampf mit Jannik Vestergaard. Bildrechte: IMAGO

Ein weiterer Faktor war die zuletzt nicht immer souveräne Nummer 1 im Leipziger Tor, Péter Gulácsi. Nachdem Marvin Compper seinen Gegenspieler Lars Stindl kurz vor der Pause im Strafraum von den Beinen geholt hatte, hatte Gladbach die große Chance zum Ausgleich. Doch obwohl Thorgan Hazards Elfmeterschuss platziert und stramm ins linke Eck ging, parierte Gulásci den Strafstoß hervorragend.

Auch in der zweiten Halbzeit bewahrte der Ungar seine Mannschaft in einem wichtigen Moment vor dem Gegentreffer. Mitten in der Gladbacher Drangphase tauchte Stindl frei vor dem Tor auf und scheiterte im Eins gegen Eins am RBL-Schlussmann. Einzig beim 1:2-Anschlusstreffer der Mönchengladbacher nach einer Ecke war Gulásci im Leipziger Tor chancenlos. Torwart Péter Gulácsi hält den Elfmeter. Bildrechte: Colourbox.de

Eben jener Anschlusstreffer war bereits das dritte Kopfballgegentor nach einer Ecke im zweiten Spiel in Folge. Vor einer Woche führte dies zur Heimniederlage gegen den HSV. In Mönchengladbach hatte RBL dagegen Glück, dass die Gladbacher ihre klaren Feldvorteile in der Schlussphase nicht in Tore umwandelten. Entlastungsangriffe der Gäste? Fehlanzeige. RBL-Trainer Hasenhüttl wechselte mit Dominik Kaiser, Rani Khedira und Dayot Upamecano sogar dreimal defensiv – wohl auch aus Mangel an Offensivalternativen, da mit Selke lediglich noch eine Angreifer auf der Bank saß und für das schnelle Umschaltspiel der Leipziger wenig förderlich ist.