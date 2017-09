RB macht es nach dem 2:0 noch einmal spannend

Stattdessen durfte auf der anderen Seite gejubelt werden. Nach einem Zuspiel von Augsutin geriet die Abwehraktion von Makoto Hasebe zu kurz. Werner schnappte sich den Ball vor Sabitzer, drehte sich um 180 Grad und haute die Kugel aus acht Metern in die Maschen (67.).



Doch die Eintracht steckte nicht auf und agierte auch durch Leipziger Nachlässigkeiten nun offensiver. So gelang nach einer schönen Hereingabe von Marius Wolf, an der Klostermann und Gulacsi vorbeirutschten, Rebic der Anschlusstreffer (77.). Rebic trifft zum 1:2. Bildrechte: IMAGO

Es war das erste Tor der Frankfurter bei einem Bundesligaspiel in Leipzig. In der Vorsaison verloren sie 0:3 bei RBL. 1993/94 unterlagen sie dem VfB Leipzig 0:1 (Tor: Rische).

RBL mit Glück kurz vor dem Ende

Wie schon so häufig bei einer komfortablen geriet RB plötzlich in Schwimmen und musste um die drei Punkte zittern. Zumal sie ihre eigenen Aktionen fast fahrlässig liegen ließen. So traf Sabitzer mit dem Kopf nur die Latte (80.) und auch Forsberg verzog mal wieder um wenige Zentimeter (85.). Außerdem hatten sie Glück, als das Leder nach einem Kopfball von Falette erst an den Pfosten und dann von Gulacsis Rücken ins Toraus ging (86.).



Doch es bleib beim 2:1. Die Eintracht wartet somit auch nach dem dritten Versuch auf einen Sieg gegen RBL und unterliegt auch erstmals in dieser Saison auf fremden Platz. Bei RB hingegen bleibt die Heim-Weste weiß. Jubel nach dem Abpfiff. Bildrechte: RB Leipzig vs. SG Eintracht Frankfurt ,

Das sagten die Trainer:

Niko Kovac (Frankfurt): "Gratulation an Ralph zum Sieg. Es kam, wie erwartet: Der Druck von RB war in den ersten Minuten sehr groß. Wir wollten da nicht viel zulassen, was uns auch gelungen ist. Doch dann ist das passiert, was wir nicht wollten: leichte Ballverluste und schnelles Umschalten der Leipziger. Das führte zum 0:1. Nach vorn waren wir nicht präsent, was so nicht geplant war. Nach dem 0:1 haben wir uns gefangen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann den Leipzigern Paroli geboten. Mit etwas Glück hätten wir auch etwas mitnehmen können. Denn meine Mannschaft konnte auch körperlich nachlegen. Darauf können wir aufbauen."