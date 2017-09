Dabei könnte der 50-Jährige erneut auf Torjäger Werner setzen. Bisher hat der Stürmer weder in der Bundesliga noch in der Champions League eine Auszeit bekommen. Hasenhüttl sieht das eigenen Angaben zufolge unproblematisch: "Wir haben Werte, die nicht dafür sprechen, dass er eine Pause braucht. Das sind viele fundierte Daten. Im Moment fühlt er sich körperlich gut." Vier Tore hat er immerhin schon in dieser Saison erzielt. Auf so viele Treffer kommt nicht einmal die gesamte Eintracht-Mannschaft.

RB-Leipzig-Angreifer Timo Werner (Archiv) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister