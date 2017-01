"Aller guten Dinge sind drei": Unter diesem Motto stand die Partie zumindest aus Sicht der Leipziger. Die erzielten zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde drei Tore und eroberten damit drei weitere Punkte. "Ein verdienter Sieg auch in der Höhe. Es ist für uns wichtig, nach der Winterpause so wieder reinzustarten", freut sich Trainer Ralph Hasenhüttl, der sogar von einem Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten sprach. Doch wo steht sein Team zu Beginn des Jahres 2017 wirklich? Diese Frage ist weiter offen, wenn man sie ausnahmsweise mal nicht auf den Tabellenplatz bezieht.

Spiele zum Kaffeesatzlesen

Drei Tests und ein Punktspiel hat der Aufsteiger in diesem Jahr absolviert. Eine echte Standortbestimmung war nicht dabei. So hatte es die 1:5-Klatsche gegen Ajax Amsterdam aus dem Training heraus und mit schweren Beinen gegeben. Und die Aussagekraft des 6:0 gegen den portugiesischen Drittligisten Farense sowie des 4:0 gegen maximal zweitklassige Rangers aus Glasgow liegt auf dem gleichen Niveau wie der eines Pflichtspiels, das man nach nur drei Minuten in Überzahl bestreitet und zur Halbzeitpause bereits für sich entschieden hat.

Coach Hasenhüttl sieht das offenbar ähnlich und zieht deshalb nur ein vorsichtiges Fazit: "Die große Herausforderung in der kurzen Vorbereitung bestand ja darin, nicht zu viel zu trainieren, und die Mannschaft trotzdem auf den Punkt topfit zu haben.“ Natürlich sei die Partie gegen Frankfurt "durch die frühe Rote Karte kein Gradmesser“ gewesen, erklärt der 49-Jährige. Seine Schützlinge seien aber "laufstark und mit dem Ball sehr sicher" gewesen. Den einen oder anderen Harakiri-Pass in der ersten Halbzeit legt er als unnötige Leichtsinnigkeiten zu den Akten und stellt fest: "Auf dem Stand, auf dem ich die Mannschaft erwartet habe, ist sie jetzt." Gegen Ajax Amsterdam bekam RB Leipzig (hier Emil Forsberg) mächtig auf die Socken. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Leipziger Luxus-Problem

Dass Hasenhüttl das positiv meint, liegt nicht zuletzt an Naby Keita. Der 21-Jährige aus Guinea avancierte gegen die Eintracht zum besten Spieler auf dem Platz, machte das Fehlen des rotgesperrten Emil Forsberg zu einer Randbemerkung und sorgte bei seinem Trainer für Erleichterung: "Die wichtigste Erkenntnis war heute, dass er wieder laufen kann." Keita habe in der Woche problemlos trainiert, aber so ein Spiel sei noch mal eine andere Belastung: "Man hat gesehen, wenn er fit ist, wenn er laufen und sprinten kann, dann hat er eine wahnsinnige Klasse."

Eine Startaufstellung ohne einen fitten Keita ist derzeit tatsächlich nicht vorstellbar. Zur Debatte steht lediglich, auf welcher Position er eingesetzt wird. Hinter den Spitzen, wie gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit? "Es muss für ihn einfach ein Platz da sein. Auch wenn es auf der Zehn ist und er sich dort nicht ganz so wohl fühlt", meint Hasenhüttl, der zur Pause ein Einsehen hatte und ihn auf dessen Lieblingsposition zurückbeorderte. Keita habe zu wenig Ballkontakte gehabt. "Er braucht mehr Aktionen. Wenn er dann als Sechser mit Ball am Fuß seine Tempoläufen beginnt, dann ist er ganz schwer zu halten und zu verteidigen", lobt der Coach: "Das war schon einzigartig!" Ralph Hasenhüttl und sein Spielmacher Naby Keita. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

