Der Meister gastiert beim Bundesliga-Rekordaufsteiger, der Tabellenerste beim Tabellenzweiten, die Tormaschine der Liga beim Team mit den meisten Zweikämpfen, der beste Torjäger der Saison beim besten Vorlagengeber der Liga - die Partie RB Leipzig gegen Bayern München am Sonnabend ist nicht nur für die Fans in Leipzig ein Höhepunkt der Saison. Auch die Statistik nährt die Hoffnung, dass die Partie in Leipzig ein echter Kracher wird.

Bundesliga-Toptorjäger: Robert Lewandowski (li.). Bildrechte: IMAGO In vielen Tabellen zeigt sich: mit Leipzig und München treffen die zwei besten Teams der Saison aufeinander. Wie beim überzeugenden 3:0-Sieg im Dezember in München ist die Rollenverteilung dabei deutlich: Bayern ist top, RB Leipzig der stärkste Verfolger. So gastiert Sonnabend die Mannschaft mit den meisten Siegen in der Saison bei der die Mannschaft mit den zeitmeisten Siegen der Saison. Die beste Abwehr (FCB) trifft auf die die zweitbeste Abwehr (RBL).

Die Bayern-Abwehr um Hummels ließ die wenigsten Großchancen zu. Bildrechte: IMAGO Noch etwas tiefer im Statistik-Nerd-Modus ist zu sehen: Auch in anderen Zahlenvergleichen führen die Bayern und Leipzig die Tabellen an. Bayern geriet nur acht Mal in Rückstand, so wenig wie keine andere Mannschaft in der Liga, RBL belegt hier mit 10 Spielen in Rückstand Rang zwei. In 26 Spielen gingen die Bayern in Führung, das ist Ligaspitze, Platz zwei belegt RB mit 24 Spielen in Führung. Bei Auswärtssiegen, den auswärts geholten Punkten und den Auswärtsniederlagen sind die Bayern das beste Team, RB belegt hier jeweils den zweiten Rang.

Neben der überragenden Gegentor-Statistik liegen Bayern und RB auch bei den zugelassenen Torschüssen vorn: Die Bayern ließen die Gegner in der Saison in 32 Spielen 272 Mal aufs Tor schießen, RB 303 Mal. Auch bei den gegnerischen Torschüssen im eigenen Strafraum liegen Bayern (148) und RBL (189) an der Ligaspitze. Mit nur 19 zugelassenen Großchancen der Gegner führt Bayern die Statistik an, RB ließ immerhin 33 Großchancen zu, das ist Platz fünf in der Liga.

Leipzigs Edeljoker Poulsen wird umjubelt. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Doch die Bayern führen nicht in allen Zahlenspielereien vor den Leipzigern: RB ist das Team mit den meisten Zweikämpfen, die Bayern liegen hier am Tabellenende, die Leipziger erzielten mehr Jokertore (11 vs. 8), RB nutzte mehr Großchancen (53 % vs. 48 %). RB brauchte durchschnittlich 35 Ecken für ein Tor, die Bayern 74 (Ligaspitze ist Mainz mit 18 Ecken). RB profitierte bei Toren am häufigsten von schweren Fehlern des Gegners.

Ancelotti (li.) und Hasenhüttl (re.): Ballbesitzfußball gegen Pressingmaschine. Bildrechte: IMAGO Und dann gibt es natürlich die spielsystembedingten Unterschiede zwischen beiden Teams: RB setzt auf die Jugend und stellt mit durchschnittlich 24,2 Jahren das jüngste Team der Liga. Getreu dem Motto von Bayern-Coach Carlo Ancelotti „mit jungen Spielern gewinnt man Spiele, mit alten Titel“, haben die Bayern mit 28,1 Jahren den ältesten Durchschnitt. Die Bayern haben es in ihrem Spiel auf den Ball abgesehen, 65 Prozent Ballbesitz sind die Folge. Das RB-Pressing überlässt lieber dem Gegner die Kugel, 52 Prozent Ballbesitz sind die Folge. Nach 49 Prozent in der Hinserie fand hier allerdings schon eine Anpassung statt, die Gegner überließen RB nach der Winterpause öfter den Ball. Dafür laufen die Leipziger deutlich mehr als die Bayern: Mit 114 Kilometern pro Spiel ist RBL im vorderen Mittelfeld der Liga platziert, die Bayern belegen mit 111 Kilometern pro Spiel dagegen den vorletzten Platz, lauffauler ist nur der 1. FC Köln.

RB-Top-Torjäger Werner traf noch nie gegen die Bayern. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister RB-Coach Ralph Hasenhüttl und RBL-Torscorer Timo Werner hoffen übrigens auf das Ende einer schwarzen Serie: Hasenhüttl verlor in seiner Trainerkarriere alle drei Duelle gegen die Bayern, Werner spielte mit Stuttgart und Leipzig schon sechs Mal gegen die Bayern, nach sechs Niederlagen und nicht einem Torerfolg will der 21-Jährige nun den Bann brechen. Schon elf Mal versuchte sich Leipzigs Marvin Compper gegen die Bayern: Mit Hoffenheim, Mönchengladbach und Stuttgart gab es dabei sechs Niederlagen und fünf Remis.