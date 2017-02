Knapp drei Monate ist es jetzt her, dass Timo Werner zum Kristallisationspunkt des RB-Bashings wurde. Im Spiel gegen Schalke 04 (2:1) hatte sich der Stürmer nach einem Halten von Naldo spät dazu entschlossen zu fallen und leistete sich anschließend noch die Instinktlosigkeit, den "erschwalbten" Foulelfmeter selbst zu verwandeln. Nun sind Fallsucht und Schwalben in der Bundesliga keine gänzlich neue Sache, und die Halbwertszeit einer anschließenden Diskussion beträgt in der Regel kaum mehr als zwei Tage. Bei RB Leipzig ist es aber wie in fast allen Fällen etwas anders.