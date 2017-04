RB war gegen personell und körperlich angeschlagene Schalker in der ersten Hälfte das klar bessere Team. Die Gastgeber, denen 120 intensive Europa-League-Viertelfinal-Minuten von donnerstag in den Knochen steckten und die zudem auf ein halbes Dutzend angeschlagener oder gesperrter Spieler verzichten mussten, hatten mit dem hohen Tempo der Leipziger ihre liebe Müh und Not. Leipzig presste hoch und setzte die Schalke-Abwehr zeitig unter Druck. Leipzig agierte aggressiver und gewann zu Beginn der Partie knapp 70 Prozent der Zweikämpfe.

Nach nur 14 Minuten fiel die verdiente Führung für das Team von RB-Coach Ralph Hasenhüttl. Nach einem Ballgewinn auf der rechten Seite und einer präzisen Flanke von Bernardo verlängerte Timo Werner den Ball über den Hinterkopf ins lange Eck, Gegenspieler Benedikt Höwedes war nicht dicht genug am RB-Angreifer, Schalke-Keeper Ralf Fährmann hatte keine Chance. Ausgerechnet Werner, der wegen seiner Schwalbe beim 2:1-Hinspielsieg heftig kritisiert wurde und der sich bei jedem Ballkontakt in Schalke ein gellendes Pfeifkonzert anhören musste. Werner reagiert nach seinem Tor besonnen und verzichtete auf einen überschwänglichen Jubel. Umso lauter jubelten die rund 2.000 mitgereisten RB-Fans.

Kurze Zeit später hätte Forsberg auf 2:0 erhöhen können, er schoss nach einem Konter aber alleinstehend vor dem Schalke-Kasten am Tor vorbei. In der zweiten Hälfte kam Schalke verändert und kämpferisch auf den Platz. Mit einem Kopfball stellte Huntelaar (46.) den Endstand her. In der zweiten Hälfte hatte RB nur zwei Torschüsse.