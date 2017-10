Das Problem: Die Spieler der ersten Pressingreihe (in der Regel die Stürmer und die Flügelspieler) haben keinen Zugriff mehr auf den Spielaufbau (die Abwehr) des Gegners. Hasenhüttl opferte nach den Platzverweisen in Dortmund und in den Duellen gegen München jeweils eine der beiden Sturmspitzen. Dadurch entsteht beim Anlaufen und Verschieben eine Lücke, die durch den fehlenden Feldspieler verursacht wird. Das Pressing wäre kinderleicht auszuspielen und die Offensivspieler würden unnötige Wege machen. Deshalb zieht sich RBL in die eigene Hälfte zurück und reagiert nur noch. Der verbliebene Stürmer ist stark mit Defensivaufgaben beschäftigt, um die Kompaktheit in der Mitte zu halten und die Flügelspieler haben bei Umschaltmomenten einen weiten Weg bis zum gegnerischen Tor. Demzufolge sind Entlastungsangriffe eine Rarität geworden.

So kam beispielsweise beim Spiel in München in der zweiten Halbzeit nur ein Torschuss zustande. Der resultierte aus einem Sololauf des eingewechselten Bruma direkt nach der Pause. Auch beim Pokal-Spiel am Mittwoch in Leipzig waren die Spieler so sehr mit der Defensive beschäftigt, dass sie nur in seltenen Fällen den Weg nach vorne suchten. Dasselbe passierte übrigens auch nach dem Platzverweis von Ilsanker in Dortmund, als RBL das Spiel aus der Hand gab und sich einer Angriffswelle nach der nächste ausgesetzt sah. Es ist kaum dauerhaft zu verteidigen, wenn der Gegner zusätzlich die individuelle Klasse besitzt, mit langen Diagonalbällen die Kompaktheit bei RBL zu zerstören und den Gegner zu zahlreichen Sprints zu zwingen.