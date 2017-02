RB Leipzig hat erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verloren. Gegen den Hamburger SV kam der Tabellenzweite nicht über ein 0:3 (0:2) hinaus und hat damit nach dem 0:1 in Dortmund die zweite Niederlage in Folge kassiert. Vor 42.558 Zuschauern in der Red Bull Arena fanden die Gastgeber nie wirklich ins Spiel. Anders lief es bei den formstarken Gästen, denen zwei Standards und ein Konter reichten, um das Spiel zu entscheiden. Spieler des Spiels war Ex-RB-Kicker Kyrgiakos Papadopoulus, der seinem Team mit einem Kopfballtreffer den Weg auf die Siegerstraße ebnete.

