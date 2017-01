Die Leipziger begannen mit derselben Startelf wie beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt und auch auf dem Platz sah die Marschroute vergleichbar aus. Mit intensivem Pressing zwangen die Sachsen Hoffenheim zu Fehlern und kamen so schon früh in Tornähe. Vor allem Timo Werner machte offensiv viel Wirbel und sorgte nach einem tollen Solo fast für das 1:0 von Naby Keita. Leipzigs Nummer acht setzte das Leder aber nach Werners Eingabe knapp am Tor vorbei (4.). Auch Willi Orban scheiterte nach einer Ecke in aussichtsreicher Position am glänzenden Oliver Baumann (17.).