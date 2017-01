Der Bundestrainer hatte am Samstagnachmittag aber mit Sicherheit nicht nur die "W-Frage" im Blick. Denn auch im Defensivbereich trafen zwei für ihn sehr interessante Akteure aufeinander: Willi Orban und Niklas Süle. Die beiden Innenverteidiger sind ebenfalls glänzend in Form. So käme es absolut nicht überraschend, würde einer der beiden am 26. März mit zum WM-Qualifikationsspiel nach Aserbaidschan reisen. Das DFB-Trikot hatten sie schon mehrfach übergezogen. Dabei handelte es sich jedoch "nur" um das der U21-Auswahl.