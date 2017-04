In der ersten Hälfte bleibt RB vieles schuldig

Dadurch wurde es das erwartete Geduldsspiel. Ingolstadt stand tief und versuchte, einzelne Konter aufzuziehen, während Leipzig nicht in das gewohnte Kombinationsspiel fand. Das klappte ausnahmsweise in der zehnten Minute, als Rechtsverteidiger Bernardo Yussuf Poulsen im Strafraum bediente und dieser mit einem Schuss ins lange Eck an FCI-Schlussmann Martin Hansen scheiterte. 13 Minuten konnte Ingolstadts Marvin Matip eine schöne Staffette unterbinden. Timo Werner wollte auf Emil Forsberg passen, doch Matip hatte gerade noch den Fuß am Ball. Viele Zweikämpfe bestimmt den Bild in der ersten Hälfte. Bildrechte: Picture Point

Danach wurde das Match immer nickliger und viele Foulunterbrechungen verringerten den Spielfluss. Einzig Werner hatte in der 34. Minute noch einmal eine Möglichkeit, spitzelte die Kugel nach klugem Pass von Bernardo knapp neben das Tor. RB blieb in der ersten Hälfte vieles schuldig, sodass es mit einem verdienten 0:0 in die Pause ging.

In der zweiten gibt es den gewohnten Angriffsfußball

Im zweiten Durchgang drehten die Gastgeber jedoch so richtig auf. Erst mussten sie noch die größte Ingolstädter Chance überstehen (Sonny Kittel hatte im Strafraum nur knapp das Dreiangel verfehlt/46.), dann legten sie aber so richtig los. Naby Keita passte traumhaft auf Poulsen, der zwar an Hansen aber auch am Tor vorbeischoss (52.). Den hätte der Stürmer eigentlich machen müssen. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl konnte es in der zweiten Hälfte kaum mit ansehen. Bildrechte: Picture Point

Fünf Minuten später hatte Werner eine Chance, schloss jedoch nach Poulsen-Pass zu überhastet ab. Die Gelegenheiten für RB gab es jetzt fast im Minutentakt. In der 70. Minute versuchte es Forsberg aus der Distanz, aber Hansen hatte noch die Finger dran. Der eingewechselte Davie Selke hatte nach Bernardo-Pass das 1:0 auf dem Fuß, konnte aber die Kugel nicht aufs FCI-Tor bringen (73.).

Auch in Überzahl schafft RB kein Tor mehr

Vier Minuten vor Schluss sah Ingolstadts Alfredo Morales wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. In Überzahl gelang Leipzig aber nur noch eine Chance durch Diego Demmes Fernschuss, der das FCI-Tor streifte (90.). Trotz fünfminütiger Nachspielzeit kam nichts Zwingendes mehr von den Hausherren und es blieb beim torlosen Unentschieden. Das war sicher etwas glücklich für die Gäste, die sich den Punkt mit einer kämpferisch starken Leistung allerdings auch verdienten. Davie Selke durfte gegen Ingolstadt auch mal wieder mitspielen. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

In der Liga verändert sich durch das 0:0 (übrigens das erste von RB in der Bundesliga) wenig, da auch die Dortmunder gegen Köln 0:0 spielten. Am Abend können allerdings die Bayern mit einem Sieg den Vorsprung auf RB auf zehn Punkte vergrößern und damit die Meisterschaft klarmachen. Hoffenheim ist erst am Sonntag gegen Frankfurt im Einsatz.

Das sagten die Trainer:

Maik Walpurgis (Ingolstadt): "Das war eine hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften haben in ihren Mustern das Gegenpressing enthalten. Insofern war es klar, dass es zu vielen Zweikämpfen kommt. Wir wollten das Zentrum engmaschig gestalten. Das ist uns gelungen. Meine Mannschaft hat das defensiv sehr gut gemacht. Ich bin froh, dass wir auch die letzte Drangphase in Unterzahl sehr gut überstanden haben. Das war heute sicher nicht unser bestes Fußballspiel, aber wir haben in den letzten Wochen ständig Komplimente für unser Spiel bekommen und nahmen keine Punkte mit. Heute ging es für uns darum zu punkten. Und das bei einer Spitzenmannschaft, die sich - da bin ich mir sicher - für die Champions League qualifizieren wird. Ansonsten hoffe ich, dass bei Timo Werner nichts Großes passiert ist. Ich hoffe, dass er bald wieder auf dem Platz steht."

Ralph Hasenhüttl (Leipzig): Stimme folgt