Wir haben das ganz gut gemacht. Er hatte nur ganz wenige Situationen, in denen er seine Qualitäten zeigen konnte. Es zeichnet uns aus, dass wir gegen solche Spieler gut im Verbund agieren. Ich kann mich jedenfalls an keine brenzlige Situation mit ihm erinnern.

So etwas ist mit Sicherheit etwas Schönes. Aber es kommen für ihn noch einige andere Spieler in Frage. Deswegen habe ich mir da keinen großen Kopf gemacht. So eine Entscheidung wird auch nicht von einem einzigen Spiel abhängig gemacht.

Wir haben immer ambitionierte Ziele und wollen jedes Spiel gewinnen. Man darf nicht vergessen, dass Hoffenheim noch ungeschlagen war. Wir haben sie als erstes in dieser Saison besiegt. Darauf können wir sehr stolz sein. In der ersten Halbzeit haben sie angedeutet, was für eine Qualität sie haben. Sie sind taktisch gut eingestellt und haben eine gute Spielkontrolle. Aber wir haben wieder gezeigt, was wir drauf haben.