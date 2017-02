Die Sachsen hatten das Spiel auch in der Folge im Griff und ließen Köln kaum Platz zum Atmen. In der 19. Minute hätte eigentlich schon das 2:0 fallen, als nach einer Ecke erst Marcel Halstenberg mit einem Kopfball die Latte traf, dann Kessler Werners Nachsetzen per Kopf gerade noch abklatschen konnte und schließlich Marcel Sabitzer aus der Distanz über den Kasten abschloss.

Werner und Sabitzer hatten daraufhin weitere gute Möglichkeiten, ihre Schüsse gingen aber jeweils einen halben Meter vorbei. Besser zielte dann in der 34. Minute ein Kölner, nämlich Dominic Maroh, der nachdem Neven Subotic am Ball vorbeigesegelt war, selbigen aus Versehen ins eigene Tor beförderte. Die Leipziger hatte bis zur Pause die komplette Kontrolle über das Spiel...

...die ihnen nach Wiederanpfiff allerdings ebenso vollständig entglitt. Die Rheinländer kamen wie verwandelt aus der Kabine und machten soviel Druck, dass der Anschlusstreffer nur eine Frage der Zeit war. Und tatsächlich fiel das 1:2 auch schon in der 53. Minute nach einer Flanke von Pawel Olkowski in die Mitte, Yuya Osako konnte das Leder ins kurze Eck spitzeln.

Das 3:1 brachte die Sicherheit zurück und so schaukelten die Leipziger das Ergebnis über die Runden. Sabitzer hatte noch die Möglichkeit, per Kopf auf einen Drei-Tore-Vorsprung zu erhöhen (73.), aber auch so langte die Leistung des Hasenhüttl-Teams. In der Tabelle bleibt RB damit bis auf fünf Punkte an den Bayern dran, die zeitgleich den HSV wegfegten (8:0).