"Wunder von Leipzig vollbringen"

Hasenhüttl: "Mit aller Macht Platz zwei verteidigen" Bildrechte: Dirk Hofmeister/MDR Historisches hat auch RB-Trainer Ralph Hasenhüttl im Blick, wenn er sagt: "Wir wollen das Wunder von Leipzig vollbringen." Der Österreicher denkt bei der Pressekonferenz vor der Leverkusen-Partie dabei aber nicht an die Europa League, sondern an die Fußball-Königsklasse: "Wir haben die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Wir wollen mit aller Macht Platz zwei verteidigen." Und damit in die Champions League einzehen.

Bayer-Coach Korkut: Serie von 16 Spielen ohne Sieg vorbei

Hoffnungsträger von Leverkusen: Kevin Volland. Bildrechte: IMAGO Die nächste Chance dazu bietet sich nun gegen Leverkusen. Nach zwei Siegen gegen Teams in der Krise (4:0 gegen Darmstadt/3:2 gegen Mainz) kommt eine wiedererstarke Bayer-Elf in die Red-Bull-Arena. Leverkusen gewann am Mittwoch in Darmstadt und beendete eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Für Neu-Trainer Tayfun Korkut endete sogar eine sieglose Bundesliga-Zeit von 16 Spielen seit Dezember 2014, als er noch Trainer von Hannover 96 war.

Leverkusen setzt auf erstarkten Volland

Korkut (re.): "Licht vergrößern" Bildrechte: IMAGO Gerade noch in der Nähe der Abstiegszone kann Bayer nach dem Sieg von Darmstadt nun sogar wieder nach Europa schielen. Platz sieben ist nur noch drei, Platz sechs fünf Punkte entfernt. "Wir wollen uns darauf konzentrieren, das Licht, das wir sehen, von Spieltag zu Spieltag zu vergrößern" , blieb Korkut mit Blick auf das Duell in Leipzig zwar eher vage-philosophisch. Seine Spieler wurden aber bereits deutlicher: "Leipzig ist machbar. Wir brauchen uns nicht verstecken" , klingt Julian Brandt kämpferisch. Und Angreifer Kevin Volland, der ebenso wie Brandt in Darmstadt traf, sagt selbstbewusst: "Der Sieg von Darmstadt gibt uns Schwung. Jetzt wollen wir auch in Leipzig Punke einfahren." Auf den Schwung von Volland wird Korkut auch in Leipzig hoffen. Der 24-Jährige ist so etwas wie die Torgarantie der Leverkusener: In den vergangenen acht Spielen traf er fünf Mal.

Bayer: Defensiv so schwach wie seit 14 Jahren nicht

Deutsch-Türke Korkut, der die Bayer-Elf Anfang März übernahm, hat in seiner Amtszeit leichte Änderungen im Vergleich zu Vorgänger Roger Schmidt vollzoge. So lässt er sein personell stark besetztes Team nicht mehr so aggressiv und so weit in der gegnerischen Hälfte pressen, Leverkusen wirkt dadurch im Spielaufbau über das Mittelfeld geordneter. Die Defensivschwäche der Leverkusener konnte Korkut in seinen vier Spielen als Coach aber noch nicht richtig abstellen. Mit 43 Gegentoren in 27 Spielen ist Leverkusen in der Abwehr so schwach wie seit 14 Jahren nicht mehr.

Hasenhüttl: "Ganzkörperkrampf. Nichts schlimmes"

Hasenhüttl: "Leverkusen mit das Beste der Liga" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Das wird auch RBL-Coach Hasenhüttl freuen, der am Sonnabend die volle Auswahl in seinem Prunkstück, der starken Offensive, hat. Die zuletzt angeschlagenen Yussuf Poulsen und Timo Werner haben beim 3:2-Sieg in Mainz gezeigt, dass sie wieder voll einsatzfähig sind. Werner traf sogar, Poulsen bekam beim vorentscheidenden 3:1 durch Naby Keita einen Assist. Trotz des intensiven Spiels mit zehn Gelben und einer Roten Karte in Leverkusen hat Hasenhüttl fast alle Kicker an Bord - nur der langzeitverletzten Abwehrspieler Lukas Klostermann ist noch im Aufbautraining. Mit Blick auf die Genesung nach dem Mainz-Spiel sagt Hasenhüttl: "Yussi Poulsen hatte einen Ganzkörperkrampf, der sich aber langsam auflöst. Auch Naby Keita hatte einen Krampf. Nichts Schimmes."

Hasenhüttl: "Schwerstmögliches Spiel"

Ganz unbeschwert dürfte Hasenhüttl dennoch nicht auf die Partie schauen. Zum einen mit Blick auf die stark besetzte Leverkusener Mannschaft, die im Herbst noch Champions Legaue spielte: "Mit Leverkusen kommt ein Gegner auf uns zu, der personell mit das Beste in der Liga zu bieten hat ", weiß Hasenhüttl - und ergänzt: "Wir stellen uns auf das schwerstmögliche Spiel ein. Es kommt vor allem auf die Willensleistung an."

RB bei Kontern und Standards anfällig

Leipziger Jubel nach dem Hinspielsieg in Leverkusen. Bildrechte: Picture Point Zum anderen muss sich der Österreicher Sorgen um seine Abwehr machen. Sowohl gegen Darmstadt als auch gegen Mainz wirkte die Defensive nicht immer auf der Höhe, profitierte von der schlechten Chancenverwertung der Gegner. Ein Eindruck, der sich auch in Zahlen belegen lässt: In der Rückrunde ist bei RB die Fehlpassquote gestiegen, die Leipziger sind bei Kontern und Standards deutlich anfälliger geworden. Eine Maßnahme zur Stabilisieung der Defensive verriet Hasenhüttl bereits: Statt des in Mainz unglücklich agierenden Dayot Upamecano wird am Sonnabend wieder Routinier Marvin Compper in der Startelf stehen.

Abwehrspieler entschied Hinspiel

Im nervenaufreibenden und packenden Hinspiel entschied übrigens ein Abwehrspieler die Partie: Leipzigs Innenverteidiger Willi Orban köpfte nach 0:1- und 1:2-Rückstand zum 3:2-Endstand ein. Auch das war ein Tor für die Geschichtsbücher, es war der erste Bundesliga-Treffer des 24-Jährigen.



