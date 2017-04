RasenBallsport Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ist nicht mehr als Head of Global Soccer für die weltweite Koordinierung der Red-Bull-Clubs verantwortlich. Der 41-Jährige habe diese Tätigkeit bereits vor geraumer Zeit aus freien Stücken beendet, um sich voll und ganz seinen Aufgaben als Geschäftsführer von RB Leipzig zu widmen, bestätigte ein Sprecher des Bundesligisten am Montag. Dieser Schritt sei seit Langem geplant gewesen.

Der Verein betonte auch, dass dies nicht wegen der möglichen Verquickungen mit Red Bull Salzburg bei einer gleichzeitigen Teilnahme am internationalen Wettbewerb passiert sei. Es sei vielmehr die logische Folge aus den wachsenden Aufgaben und Herausforderungen bei RB Leipzig. Schon Ende März hatte Mintzlaff selbst betont, dass er nicht nachvollziehen könne, dass eine denkbare Auslosung von Leipzig und Salzburg in eine Gruppe bei manchem ein Geschmäckle hervorrufen könnte.

Mehrfach beteuerten die Leipziger, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht hätten und ohne Sorgen der Zulassung durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) entgegen sehen würden, wenn die sportliche Qualifikation geschafft ist. In den letzten Jahren habe "ein Entflechtungsprozess stattgefunden", hatte Mintzlaff erklärt. Dazu gehört, dass Ralf Rangnick seit Sommer 2015, als der Aufstieg in die erste Liga feststand, nicht mehr Sportdirektor in Leipzig und Salzburg ist. Den Job beim Heimatverein von Red Bull beendete Rangnick, seitdem kümmert sich der 58-Jährige nur noch um die Sachsen.