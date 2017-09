Dieter Hecking (Mönchengladbach): "Wer heute im Stadion war, hat sein Kommen nicht bereut. Das war ein sehr gutes Bundesligaspiel. Wir hätten nach zwei Minuten schon in Führung gehen müssen. Dann hat RB gezeigt, warum sie Champions League spielen. Da hatten wir 30 Minuten richtig Schwierigkeiten. Da haben wir es nicht verstanden, Ballbesitz-Passagen zu kreieren. Dann machen wir per Elfmeter den Ausgleich. Da muss man dann etwas cleverer sein und bei aller Euphorie wieder Ruhe reinbringen. Aber dann machen wir einen Stellungsfehler. Aber zur Halbzeit dachte ich: Hier geht noch etwas. In der zweiten Halbzeit, haben wir unsere gute Qualität gezeigt. Wir waren in den richtigen Momenten im Pressing und wurden mit dem 2:2 belohnt. Auf dem Spielfeld habe ich es nicht so gesehen, aber die Szene mit Lars Stindl ist für mich ein Elfmeter. Auch wenn es der Video-Schiedsrichter anders gesehen hat. Trotzdem bin ich mit dem Punkt zufrieden, weil unsere Leistung sehr gut war."