Fußball | 1. Bundesliga RB Leipzig spielt Freiburg schwindelig

Hauptinhalt

2. Spieltag

Was für eine Reaktion von RB Leipzig! Nach der 0:2-Niederlage auf Schalke und einem Rückstand gegen Freiburg hat das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl nach der Pause aufgedreht und mit 4:1 (0:1) gewonnen. Die überforderten Breisgauer wurden von einer Verlegenheit in die nächste gestürzt. Großen Anteil am Sieg hatten Jean-Kévin Augustin und Timo Werner, die aus einer starken Mannschaft herausragten. Bereits in der vergangenen Saison setzte sich Leipzig mit 4:0 gegen Freiburg durch.

von Felix Thiel und Sven Kups (Leipzig)