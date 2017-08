Nach dem verpatzten Saisonauftakt will RB Leipzig am Sonntag wieder zurück in die Spur. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl empfängt den SC Freiburg, in der vergangenen Saison noch ein Lieblingsgegner. Zuhause hieß es da 4:0 für die Leipziger, in Freiburg gab es ein 4:1, Timo Werner erzielte dabei drei Tore.