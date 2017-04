Der Tabellenzweite aus Leipzig machte den Sieg gegen Freiburg bereits in der ersten Halbzeit perfekt. Gegen die Breisgauer, die im Gegensatz zum charakteristischen Offensivfußball sehr defensiv nach Leipzig kamen, dominierte RB von Beginn an. In der ersten Hälfte hatte der Gastgeber vor 41.446 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Stadion teilweise Ballbesitzanteile von rund 75 Prozent. Bereits zeitig hätte RB führen können: Diego Demme, der erstmals in der Bundesliga als Kapitän auflief, scheiterte aber an Freiburg-Keeper Alexander Schwolow (10.). Auch Bernardo (12.), Yussuf Poulsen (15.) und Timo Werner (27.) vergaben aus guter Position.



Freiburg beschränkte sich auf Abwehrarbeit und das Warten auf Konter. Zwei Patzer der RB-Defensive verhalfen dem Team von SC-Coach Christian Streich dann auch zu Chancen: Mike Frantz scheiterte an RB-Keeper Peter Gulacsi, nachdem sich Abwehrspieler Marcel Halstenberg verschätzte (25.). Dann konnte Florian Niederlechner einen Fehler von Gulacsi nicht nutzen, aus schwieiriger Position traf er das leere Tor nicht. (30.)