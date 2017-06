RB Leipzig muss zum Bundesliga-Saisonauftakt am 19./20. August zu Schalke 04 reisen. Das gab die Fußball-Bundesliga am Donnerstag bei Veröffentlichung der Spielpläne bekannt.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl freut sich schon mal auf den Saisonauftakt in Gelsenkirchen: "Mit dem Auswärtsspiel auf Schalke haben wir gleich zu Beginn eine interessante Aufgabe, die uns direkt alles abverlangen wird", wird der Coach auf dem Twitter-Kanal von RB Leipzig zitiert. "Ich bin aber dennoch guter Dinge, dass wir dort mit einer guten Leistung bestehen können. Wir freuen uns auf den Auftakt und wollen natürlich erfolgreich in die neue Spielzeit starten", sagt der Österreicher. In der vergangenen Saison spielte RB auf Schalke 1:1, das Heimspiel gegen die "Königsblauen" gewann RB 2:1.

Im letzten Liga-Spiel muss RB ins Olympiastadion. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Im ersten Heimspiel der Saison empfängt der Vorjahres-Zweite am Wochenende 25. bis 27. August den SC Freiburg. Am 10. Spieltag (27. bis 29.10.) muss RB zu Bayern München, das Rückspiel gegen die Bayern findet dann am 16. bis 18. März statt. Überhaupt muss RB gegen die vermeintlich schweren Gegner in der Hinrunde auswärts antreten: Neben Schalke und Bayern reist das Team von Hasenhüttl auch zum Europa-League-Starter Köln (7. Spieltag), zu Vorjahres-Dritten nach Dortmund (8.), nach Leverkusen (12.) oder zu Champions-League-Qualifikant Hoffenheim (14.).



Zum Abschluss der Hinrunde empfangen die Leipziger Hertha BSC (15. bis 17.12.). In Berlin bei der Hertha endet die Bundesliga-Saison dann auch für RB - der letzte Spieltag ist für den 12. Mai 2018 terminiert.