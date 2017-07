Mit einem dreitägigen Leistungstest und noch nicht in voller Mannschaftsstärke ist Vizemeister RB Leipzig in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Dabei standen für die anwesenden Spieler zunächst Kraft- und Ausdauerübungen sowie ein Laktattest auf dem Plan.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden bis Mittwoch nun weitere Tests durchgeführt, um den aktuellen Stand der Fitness zu ermitteln. Und eine Top-Fitness ist auch von Nöten, schließlich starten die "Roten Bullen" mit der Dreifachbelastung aus Liga, Pokal und Champions League in das Spieljahr 2017/18. Am Donnerstag zeigen sich die Spieler dann beim ersten öffentlichen Training.

Aber nicht alle Spieler werden in den drei Tagen zugegen sein. So haben die Nationalspieler um Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Naby Keita, Peter Gulacsi, Diego Demme und Oliver Burke noch bis 12. Juli Zeit zur wohlverdienten und nötigen Regeneration. Timo Werner wird nach seinen Auftritten beim Confed-Cup erst zum Auftakt des Trainingslagers am 20. Juli in Seefeld zum Team stoßen.