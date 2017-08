RB-Trainer Ralph Hasenhüttl setzte zu Beginn vor allem auf die Stammkräfte der vergangenen Saison. Von den vier Neuzugängen schaffte es nur der aus Salzburg gekommene Konrad Laimer in die Startelf. Zweite Ausnahme war der nach langer Verletzungspause wiedergenesene Lukas Klostermann in der Verteidigung. Zudem erhielt in der Innenverteidigung Dayot Upamecano den Vorzug vor Compper. Alle drei spielten solide, wenngleich Laimer gegen die schnellen Gäste auch einige Probleme hatte und schon früh mit taktischen Fouls arbeiten musste.

Stoke City geriet durch einen Aussetzer von Keeper Jack Butland (Foul an Forsberg) zwar früh ins Hintertreffen, erwies sich aber dennoch als ein ausgezeichneter Testspielgegner. Der 13. der letzten Premier-League-Saison attackierte früh und aggressiv, zeigte phasenweise ein beeindruckendes Umschaltspiel und kam zu sehr guten Chancen. Besonders auffällig dabei waren der quirlige Ex-Bayern-Spieler Shaqiri und Mame Biram Diouf, die im Zusammenspiel auch das 1:1 besorgten: Der Schweizer trat in der 44.Minute eine Ecke von rechts, der Senegalese köpfte unhaltbar ein. Die Leipziger dominierten vor 21.028 Zuschauern vor allem in den Startphasen der beiden Halbzeiten. Am gefährlichsten waren sie, wenn das Tempo hoch gehalten und der wie immer blitzschnelle Timo Werner ins Spiel gebracht wurde.