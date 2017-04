Die Sachsen begannen stark und ließen den Hessen zunächst keine Luft zum Atmen. Keita nutzte einen Abpraller zur frühen Führung (12.). Zuvor hatte Burke den Ball mit der Hand gespielt, ob Absicht oder nicht - wie so oft Ansichtssache. Darmstadt kam nicht in die Zweikämpfe und lief hinterher Nach einer taktischen Umstellung war Darmstadt endlich in der Partie. Kamavuaka kam für Fedetskyy, Trainer Frings setzte auf drei zentrale Mittelfeldspieler. Das fruchtete schnell: Nach einer schnellen Kombination lief Ex-Nationalspieler Sam lief alleine auf Coltorti zu, verzog aber kläglich (24.). Der Schweizer Coltorti feierte im zarten Alter von 36 sein Bundesliga-Debüt, weil Stamm-Keeper Peter Gulacsi mit einer Grippe ausfiel. Die Gastgeber verloren ein wenig den Faden, sie schienen fast zu überlegen gewesen zu sein. In der Nachspielzeit hätte Holland das fast bestraft, der Linksverteidiger umkurvte die halbe RB-Abwehr, schoss aber haarscharf vorbei.

Naby Keita hatte beim 4:0 keine Mühe. Bildrechte: Dirk Hofmeister/sportschau.de