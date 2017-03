Der Stürmer von Bundesligist RB Leipzig könnte damit als 87. Spieler in der Ära Löw seinen Einstand in der deutschen Nationalmannschaft geben. Löw bescheinigte dem 21-Jährigen zuletzt das "Potenzial zur Weltklasse".

Löw ist von Werners Qualitäten beeindruckt. "Werner ist ein junger und interessanter Spieler mit guter Perspektive. Er ist sehr variabel und hat in dieser Saison konstant auf hohem Niveau gespielt. Ich freue mich darauf, ihn in unserem Kreis begrüßen und beobachten zu können", sagte Löw. Der Bundestrainer sieht noch andere Qualitäten bei dem Angreifer, der alle DFB-Nachwuchsteams von der U15 bis zur U21 durchlief (45 Spiele/33 Tore). "Er geht unheimlich gut auf die gegnerischen Spieler drauf, ist schwer zu fassen und bringt Unordnung in eine Ordnung", sagte er.

Für Leipzig hat Werner in erst 24 Pflichtspielen bereits 14-mal getroffen - häufiger als jeder andere deutsche Stürmer in dieser Saison. In Stuttgart brauchte er für die gleiche Toranzahl 103 Einsätze. Sein Klubcoach Ralph Hasenhüttl sieht in ihm "die beste Aktie im deutschen Fußball".