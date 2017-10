In der 23. Minute traf Sabitzer mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:0. Der Ball senkte sich über VfB-Keeper Ron-Robert Zieler in die Maschen. Es war die erste hochkarätige Chance der Leipziger. Der Führungstreffer zeigte beim VfB Wirkung. Die Schwaben zogen sich in die eigene Hälfte zurück und kamen kaum noch nach vorn. Obwohl RB die Partie klar beherrschte blieben weitere gute Chancen Mangelware. Die größte Gelgenheit vor dem Halbzeitpfiff hatte Timo Werner (41.), der mit einem Flachschuss aus 18 Metern knapp das Tor verfehlte.