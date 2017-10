RB-Coach Ralph Hasenhüttl: "Timo fitnesstechnisch noch nicht auf dem Level" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Der 21-Jährige kehrt nach seiner Zwangspause wieder in die Startelf zurück. "Ich habe ja vorher schon angedeutet, dass Timo von Anfang an dabei sein wird", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag. Für Werner hatte es nach überstanden Nackenbeschwerden erstmals am Dienstag beim 3:2-Sieg in der Königsklasse gegen Porto für einen 15-minütigen Kurzeinsatz gereicht. "Gegen Porto war er schon wieder spritzig. Aber nach der Trainingspause ist Timo fitnesstechnisch noch nicht auf dem Level, wo er zwei, drei Spiele am Stück voll durchgehen kann. Wir müssen ihn peu à peu wieder ans Topniveau heranführen", sagte Hasenhüttl.