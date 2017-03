"Wir wollen so sehr am Rad drehen, den Gegner so sehr stressen, dass er sich wie gegen Köln den Ball am Ende selber reinlegt", sagte Hasenhüttl während der Pressekonferenz bei einem Sponsor im Krostitz am Donnerstag. In der Partie gegen den 1. FC Köln vor knapp zwei Wochen hatte FC-Abwehrmann Dominic Maroh in der 34. Minute ein Eigentor fabriziert.