Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren einen besseren Eindruck und hatten deutlich mehr Spielanteile. Das Problem der RB-Offensive war allerdings die mangelnde Genauigkeit im Abschluss. Weder Werner, noch Forsberg oder Sabitzer brachten Casteels in diesem Spiel ernsthaft in Bedrängnis.

Wolfsburg zog sich in der zweiten Halbzeit ein Stück zurück und beschränkte sich weitgehend auf Konterangriffe - und das richtig gut. Nach einem Ballgewinn in der Offensive setzte erst Daniel Didavi den Ball an den linken Pfosten, bevor Gomez das Spielgerät auch noch an den rechten Pfosten schoss. Zwischendurch musste Peter Gulacsi sogar noch stark parieren (54.)