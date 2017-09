Kam es aber nicht, was an vier Schlüsselspielern lag. Zu diesen gehörten einmal mehr Timo Werner und Dayot Upamecano. Stürmer Werner war wieder ein Aktivposten (11 km, 37 Sprints!), machte ein alles andere als einfaches Tor zum 2:0 und glänzte in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum sogar als Retter in der Not. Der blutjunge Innenverteidiger Upamecano wiederum war erneut ein Fels in der Brandung. Nicht nur wegen seiner körperlichen Präsenz. Die von ihm ausstrahlende Ruhe und Ballsicherheit hatte nach seinem wackligen Saisonbeginn kaum einer für möglich gehalten. Timo Werner (re.) erzielt das 2:1. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Die anderen beiden Schlüsselspieler waren – das ist aktuell etwas überraschend - Emil Forsberg und Stefan Ilsanker. Forsberg läuft nach wie vor seiner Form der letzten Saison hinterher. Gegen die Eintracht ließ der Schwede allerdings erahnen, warum der AC Mailand an ihm interessiert ist. In der Offensive (unter anderem ein Pfostentreffer) und nicht zuletzt in der Defensive. RBL-Trainer Ralph Hasenhüttl war begeistert: "Mich hat gefreut, dass er heute auch die Wege nach hinten gemacht hat. Das ist wichtig für unser Spiel."

Auch Stefan Ilsanker war zuletzt nicht so gut drauf und meldete sich eindrucksvoll zurück. Das lag auch an seiner Position. Nach diversen Einsätzen als Innenverteidiger durfte er gegen Frankfurt wieder als "Sechser" ran, was dem Österreicher offensichtlich am besten liegt. Das zeigen auch die Statistiken: Ilsanker gewann die meisten Zweikämpfe und glänzte mit hoher Passsicherheit (Rang zwei hinter Dauerläufer Diego Demme). Rangelei zwischen Dayot Upamecano und Kevin-Prince Boateng (Nr. 17). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Genug des Lobes. Dass gegen Frankfurt nicht alles Gold war, was glänzte, liegt angesichts der finalen Zittereinlage auf der Hand. So fiel in der zweiten Halbzeit zwar das 2:0, aber der Sack wurde nicht zugemacht, was sich beinahe gerächt hätte. Dabei ist mangelhafte Effektivität bei RB Leipzig nichts Neues. Überraschend ist viel mehr, dass das Team um Kapitän Willi Orban dem Gegner zahlreiche Großchancen zubilligte – qualitativ und quantitativ so viele wie noch nie in dieser Saison. Orban sagte: "Im Fußball klappt nicht immer, was man sich vorgenommen hat. Unterm Strich zählen die drei Punkte."