"Ich wollte einfach nur weg - raus aus der Geschichte", waren die ersten Gedanken von RBL-Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem Spiel bei Borussia Dortmund. Obwohl er nicht alles mitkommen hatte, war sein Empfinden schlecht. Und das lag nicht nur an der 0:1-Niederlage gegen den BVB . "Es hat mit uns einen sportlich vollkommen verdienten Verlierer gegeben. In Wahrheit hat aber der Fußball verloren", lautet sein Urteil nach der Trainingseinheit am Dienstag-Vormittag.

Innerhalb des Teams werde nun versucht, sich von den Geschehnissen nicht beeinflussen zu lassen. "Wir haben es heute noch einmal angesprochen und versuchen es jetzt zur Seite zu schieben", so Hasenhüttl: "Ab morgen sollte das kein Thema mehr sein."



Dortmunder Ultras hatten am Samstag Leipziger Fans - darunter auch Familien mit Kindern - mit Flaschen und Steinen attackiert. Sechs Leipziger Anhänger wurden verletzt, dazu vier Polizisten. Vom Ausgang der Ermittlungen und den daraus folgenden Konsequenzen will der Aufsteiger abhängig machen, "wie wir in Zukunft unsere Auswärtsspiele bestreiten werden", ohne dabei ins Detail zu gehen.