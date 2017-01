Exakte Details zur Schwere der Verletzung sind bislang nicht bekannt. Ob Werner beim ersten Test des Jahres am Sonnabend gegen Ajax Amsterdam mitwirbeln kann, ist offen. Sportchef Ralf Rangnick gab zumindest leichte Entwarnung und sagte, der Bandapparat im Knöchel sei wohl nicht ernsthaft betroffen, der Krankenhausaufenthalt eine Vorsichtsmaßnahme.

Unterdessen gehen die Diskussionen um Emil Forsberg weiter. Rangnick stellte im MDR-Gespräch aber klar: "In den nächsten drei Jahren wird er nicht wechseln." Der Schwede hat ohnehin noch einen laufenden Vertrag bis 2021. Festgelegt hat sich der RB-Sportchef auch bei Davie Selke. Der werde definitiv in Leipzig bleiben.

RB Leipzig ist noch bis kommenden Mittwoch in Lagos im Trainingslager. Lukas Klostermann konnte am Freitag zum ersten Mal wieder ein Lauftraining mit der Mannschaft absolvieren. Das erste Punktspiel steigt am 21. Januar vor heimischer Kulisse gegen Frankfurt.