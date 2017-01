Trainer Ralph Hasenhüttl hat gesagt, dass die Saison aufgrund der Hinrunde schon erfolgreich war. Wie glücklich wären Sie am Saisonende zum Beispiel mit Rang zehn?

"So wie die Konstellation gerade ist, wäre das nicht ganz zufriedenstellend. Wir wollen schon auch in der Rückrunde zeigen, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben. Wir wollen weiter hungrig bleiben, auch wenn es richtig gut lief. Wir wollen Woche für Woche das Level abrufen, das wir schon gezeigt haben. Trotzdem ist es schwierig das frühzeitig vorherzusehen. Es kann auch einmal holpriger laufen als in der Hinrunde. Wenn wir tatsächlich unseren Fußball auf den Platz bringen und nur Platz zehn herausspringen würde, wäre das nicht ganz so schlimm. Aber wenn wir nicht an unsere Leistung anknüpfen können und dann Zehnter oder Elfter werden, wäre die Enttäuschung größer."

Ihre Leipziger Zeit begann in der Regionalliga. Mittlerweile sind sie näher an einem Spiel in Manchester dran als in Meuselwitz. In welchem Stadion in Europa würden Sie auf jeden Fall gern einmal auflaufen?

"Da gibt es einige. Es ist wirklich noch weit weg. Darüber mache ich mir wirklich noch gar keine Gedanken. Es gibt in Europa richtig schöne Stadien – in allen möglichen Ländern. In Barcelona war ich einmal zu Besuch. Das ist ein Stadion, wo wahrscheinlich jeder Fußballer einmal auflaufen möchte. Auf solche Gedanken verschwende ich bisher wenig Zeit. Unser Fokus liegt jetzt auf der Bundesliga-Rückrunde. Da wollen wir alles reinlegen, uns gut vorbereiten und unsere Leistung bringen. Mal sehen, was dann möglich ist."

Das Camp Nou, die Heimspielstätte des FC Barcelona (Archivbild). Bildrechte: IMAGO

Das Spielsystem von Leipzig ist gut durchleuchtet. Was sind die Erfolgsgeheimnisse abseits des Gegenpressings?