Im Fußball gibt es zahlreiche ungeschriebene Regeln: "Der Ball ist rund"oder "Ein Spiel dauert immer 90 Minuten (außer gegen die Bayern)" gehören genauso dazu wie die Weisheit, dass sich im Laufe einer Saison irgendwie alles ausgleicht. Waren die Leipziger bei den Spielen gegen Dortmund oder Leverkusen noch die strahlenden Last-Minute-Sieger, verschenkten sie in den letzten beiden Spielen in der Schlussviertelstunde gleich fünf Punkte. Sieben Gegentore, davon allein fünf in den letzten zehn Minuten, lautet die Bilanz nach den Spielen gegen den FC Bayern und in Frankfurt. Immerhin: Im Gegensatz zum Bayern-Spiel konnte RBL am letzten Spieltag zumindest einen Punkt retten, wobei es in Frankfurt auch keine fünf Minuten Nachspielzeit gab. Woran lag es aber dieses Mal? Die Akteure versuchten, sich mit unterschiedlichen Erklärungsansätzen, die vermutlich alle ein Stück Wahrheit beinhalteten und dazu beitrugen, dass RBL den Punkte-Rekord als bester Aufsteiger verpasste.