Werner verspürte am Mittwoch noch keine Lust, über sein erstes Mal im Nationalteam zu reden. Ein Statement folgte aber tags darauf in der Verbandsmitteilung zu seiner Blessur. "Es war ein tolles erstes Spiel und hat mir großen Spaß gemacht", äußerte Werner über seine ersten 77 Minuten im A-Team. Er reiste aus dem DFB-Quartier in Kamen am Donnerstag in der Hoffnung ab, "noch oft wiederkommen" zu dürfen.