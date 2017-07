RB Leipzig hat sich mit einem Sieg vom Emirates Cup in London verabschiedet. Der Tabellenzweite der vergangenen Saison in der Bundesliga bezwang den portugiesischen Double-Gewinner und Rekordmeister Benfica Lissabon am Sonntag mit 2:0 (1:0). Marcel Halstenberg (18. Minute) und Marvin Compper (53.) erzielten die Tore des Champions-League-Starters.

RBs Oliver Burke marschiert. Bildrechte: IMAGO