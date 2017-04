Schwierige Frage. Wir müssen den Punkt mitnehmen, der kann im Nachhinein schon entscheidend sein. In der ersten Hälfte haben wir ein gutes Spiel gezeigt und da müssen wir das Spiel bereits für uns entscheiden. Bei der Chance von Emil Forsberg hätte er vielleicht abspielen können, aber da will ich ihm keinen Vorwurf machen. Ich denke aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir schon etwas mehr als einen Punkt verdient gehabt. Das Bittere war, dass wir aus der Halbzeit rauskommen und direkt das 1:1 bekommen. Danach ist es natürlich schwer, hier auf Schalke zu bestehen. Nichtsdestotrotz war der Punktgewinn nie gefährdet, aber mit ein bisschen Glück gewinnen wir auch das Spiel.

Frage: Woran lag es denn, dass der Motor in der zweiten Halbzeit stotterte?

Schalke hat das ein bisschen anders gespielt als noch in den ersten 45 Minuten. Sie haben defensiver gespielt, waren aggressiver am Mann und dadurch war es für uns schwerer, durchzukommen. Wir haben trotzdem eine gute erste Halbzeit gespielt. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es aber okay, dass Schalke den Ausgleich erzielt hat. Das müssen wir akzeptieren. Aber ich sage trotzdem, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben.