Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat nach den gewalttätigen Attacken Dortmunder Randalierer gegen Fußball- Fans RB Leipzig harte Konsequenzen gefordert. "Ich hoffe auf eine schnelle und harte Reaktion der Justiz, damit alle wissen, was ihnen droht, wenn man sich so verhält", sagte der CDU-Politiker in der "Bild". Solche Szenen ließen einen den Atem stocken. Auch RBL hatte die Geschäftsführung des BVB zu einer lückenlosen Aufklärung gefordert. Vor dem Duell hatten BVB- Rowdies unter anderem auch Frauen und Kinder mit Steinen und Dosen beworfen. Weiterhin gehören solche Krawallmacher nach Ansicht des Innenministers "nicht ins Stadion, sondern hinter Schloss und Riegel".

Auch für Polizeidirektor Edzard Freyhoff, der bereits mehrere Einsätze rund um BVB-Spiele geleitetet hatte, war die Dimension der Übergriffe auf Leipziger Anhänger neu: "So viel Hass und Gewalt habe ich selbst beim Revierderby nicht erlebt - zumindest nicht in dieser explosionsartigen Entladung". Er berichtete, dass sich Dortmunder "hasserfüllt und mit absoluter Aggression auf alles gestürzt haben, was irgendwie nach Leipzig aussah" - ohne Rücksicht auf Kinder oder Familien. Während die Polizei versuchte, die Übergriffe zu verhindern, wurden neben Leipziger Anhängern auch mehrere Beamte verletzt. Freyhoff kündigte eine Aufklärung an - auch was die hasserfüllten Plakate im Stadion betrifft: Per Video-Auswertung in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sollen Plakate auf Straftatbestände geprüft werden.