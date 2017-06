Der 20-Jährige kommt von Österreichs Double-Sieger Red Bull Salzburg an die Pleiße. Beim Bundesliga-Zweiten in Leipzig unterschrieb Laimer einen Vertrag bis 2021. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Bildrechte: IMAGO

Rangnick: "Wird unser Mittelfeld verstärken"

"Konrad Laimer ist ein Spieler, dessen Entwicklung wir schon seit geraumer Zeit sehr interessiert beobachtet haben", wird Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick in der Mitteilung zitiert. Der 59-Jährige lobt den fünften Leipziger Neuzugang für die kommende Saison: "Mit seinen Fähigkeiten im Umschaltspiel und in der Balleroberung wird er unser Mittelfeld verstärken." Laimer will in Leipzig "eine neue Herausforderung zu suchen." Er erklärt: "Seit über einem Jahr bin ich im regelmäßigen Austausch mit Ralf Rangnick und dabei haben mich die Argumente und die Entschlossenheit überzeugt, dass RB Leipzig der richtige Schritt für mich ist."

Laimer sammelte bereits internationale Erfahrung

Konrad Laimer kickte u.a. bei der U20-WM 2015 für Österreich. Bildrechte: dpa Laimer wurde im Mai 1997 in Salzburg geboren und spielte in seiner kompletten Karriere bei Red Bull Salzburg oder dem Partnerverein FC Liefering. In allen Junioren-Nationalteams von Österreich kam Laimer zum Einsatz, zog dabei 53 Mal das rote Trikot dem Adler an. Zudem sammelte er Erfahrungen in der Champions-League-Qualifikation (6 Spiele) und Europa-League (7 Spiele). In der abgelaufenen Saison wurde Laimer zum besten Spieler der österreichischen Bundesliga gewählt.

Viele Ex-Salzburger in Leipzig

Laimer ist der achte Spieler, der in den vergangenen zwei Jahren von Salzburg nach Leipzig gewechselt ist. In der vergangenen Saison holte RBL von RBS unter anderem Naby Keita und Bernardo.

dh