Und jener Modelathlet Upamecano stand in der ersten Halbzeit mehrfach im Blickpunkt. Der 18-Jährige lieferte sich mit Franco Di Santo ein ungleiches Duell in Sachen Gewichtsklasse. Da traf Fliegen- auf Schwergewicht. Und der Schalker setzte seine Leichtigkeit clever ein, ergatterte gegen den robusten Leipziger einen Freistoß nach dem anderen und holte in der 42. Minute clever einen Elfmeter heraus. Im Laufduell setzte Upamecano seinen Körper ein und ging für den Geschmack von Schiedsrichter Felix Zwayer über die Grenzen hinaus. Nabil Bentaleb trat an und ballerte messerscharf unhaltbar unter die Latte. Schalke führte – und das nicht unverdient. Die Gastgeber hatten die deutlich besseren Chancen. So verhinderte Peter Gulácsi im RB-Tor mit einer Glanztat gegen einen Fernschuss von Bentaleb in der 28. Minute einen Rückstand. Seine Vorderleute wirkten dagegen zu ballverliebt und spielten im letzten Drittel einfach zu schlampig ab. Schalkes neuer Kapitän Ralf Fährmann wurde nicht einmal ernsthaft geprüft – und das trotz deutlich mehr Ballbesitz der Leipziger.

Hasenhüttl reagierte in der Pause, brachte den Schweden Forsberg und nahm dafür den bereits gelb verwarnten Linksverteidiger Marcel Halstenberg vom Feld. Der beste Vorlagengeber der Saison war im Mittelfeld sofort präsent und stets anspielbar, vergass aber genau wie seine Mitspieler in Hälfte eins das Abspiel und vergab in der 49. Minute aus guter Freistoßdistanz. Schalke wirkte extrem gut geordnet und strukturiet. Die pfeilschnellen RB-Spitzen Timo Werner und Yussuf Poulsen waren abgemeldet und konnten sich kaum in Szene setzen. In der 62. Minute entwischte Poulsen dem aufmerksamen Naldo und schob ein. Der Jubel verpuffte schnell. Schiedsrichter Zwayer entschied auf Abseits. Es war eine der wenigen Chancen, denn Schalke verteidigte bärenstark und profitierte von einer ungewöhnlich hohen Fehlpassquote. Aus einem Abspielfehler entsprang auch das 2:0 (73.). Neuzugang Laimer spielte direkt in die Beine von Harit, der blitzschnell umschaltete und für Yevhen Konoplyanka durchsteckte. Der Offensivmann, der bisher nur fünf Mal in der Startelf stand, lief auf und davon und schob clever an Gulácsi vorbei.