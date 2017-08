Nach dem lockeren Aufgalopp im DFB-Pokal in Dorfmerkingen geht es für RB Leipzig nun in die Vollen: Beim Start in ihre 2. Bundesliga-Saison müssen die Rasenballer am Samstag (18:30 Uhr) beim FC Schalke 04 ran. Und treffen dabei auf ihren Ex-Praktikanten.