"Berlin ist gesetzt, der Fußball-Osten darf nicht leer ausgehen", sagte Winkler am Freitag dem MDR. Der DFB-Gründungsort Leipzig sei bereits bei der WM 2006 ein hervorragender Bestandteil des Sommermärchens gewesen. Winkler geht fest von einer Bewerbung der Stadt Leipzig aus. Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung äußerte sich auf MDR-Anfrage zum Thema: „Na klar hat der Gründungsort des DFB ein großes Interesse an der EM. Wir stimmen uns in den nächsten Tagen intensiv mit RB Leipzig ab und werden uns die nächsten Tage positionieren.“

Die Interessenserklärungen müssen bis zum 3. März diesen Jahres beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht werden. Der DFB hatte am Freitag den offiziellen Startschuss für sein EM-Projekt 2024 gegeben. Im Falle eines Zuschlags durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) könne das Kontinentalturnier in sieben Jahren zu einem "Leuchtturmprojekt" für den deutschen Fußball werden, urteilte DFB-Präsident Reinhard Grindel.



Die erste Bewerbungsfrist dafür endet am 17. Februar, Mindestvoraussetzung für einen Standort ist ein Stadion mit einer Sitzplatzkapazität von 30.000 Plätzen. Am 15. September 2017 will der Verband dann entscheiden, mit welchen Arenen er in die letzte Bewerbungsphase geht. Die Auswahl ist angesichts der Dichte an modernen Stadien in der Bundesrepublik groß.