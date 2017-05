Leipzig startet wie die Feuerwehr

Blitzstart für RB: Sabitzer traf nach 65 Sekunden zum 1:0. Bildrechte: Dirk Hofmeister RB-Trainer Ralph Hasenhüttl kündigte vor dem Spiel an, es "einfach genießen" zu wollen und zu zeigen, dass man "mit einem Top-Gegner mithalten kann". Dies ist bis in die Endphase zweifelsfrei gelungen. Leipzig startete furios: Nach 65 Sekunden flankte Emil Forsberg auf Marcel Sabitzer, welcher aus Nahdistanz eiskalt zum 1:0 einköpfte. Kurz darauf verpassten Poulsen und Ilsanker trotz zweier Hochkaräter das 2:0 (3./4.). Nach etwa fünf Minuten fingen sich die Bayern und versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Doch RB blieb gefährlich. Timo Werner hatte die erneute Möglichkeit zum 2:0, traf aus halblinker Position jedoch den langen Pfosten (12.).



Die Gäste blieben jedoch am Drücker. Peter Gulacsi konnte aus Nahdistanz gegen Robben noch klären (14.). Drei Minuten später war er gegen einen Elfmeter von Robert Lewandowski machtlos. Zuvor hatte Dayot Upamecano den Ball im Strafraum an den Oberarm bekommen. Anschließend suchten beide Teams den Weg nach vorn. Und Leipzig mit Erfolg: Xabi Alonso konnte Leipzigs Forsberg nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Timo Werner zum 2:1 (29.). Bis zur Pause beruhigte sich das Spiel etwas, Großchancen gab es keine weiteren, sodass es mit 2:1 in die Kabinen ging. Für Bayerns Franck Ribery war die Partie nach einem Zweikampf mit Ilsanker vorzeitig beendet, er musste nach 43 Minuten raus.

Erneuter Blitz-Start und ein überragender Werner

Trüber Blick bei Carlo Ancelotti nach dem zwischenzeitlichen 2:4. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste: Mit Angriffsfußball der Hausherren. Und erneut war dieser von Erfolg gekrönt, als Yussuf Poulsen diesmal 83 Sekunden nach Wiederanpfiff aus gut 20 Metern für das 3:1 sorgte. Alonso hatte den Ball noch unhaltbar für Tom Starke im Bayern-Tor abgefälscht. München gab sich nicht geschlagen und erhöhte das Tempo. Zunächst vergab Lewandowksi den Anschluss, als er aus Nahdistanz nur knapp vorbeizielte (51.). Nach einer Stunde präsentiertre sich Thiago treffsicherer, indem er nach Vorarbeit von Alsonso per Kopf für das 2:3 aus Bayern-Sicht sorgte.



Nur fünf Minuten später stellte Werner den alten Abstand her: Der Top-Torjäger nutzte einen Ballverlust von Lahm aus und tunnelte anschließend Starke aus spitzem Winkel. Im weiten Rund herrschte Jubelstimmung zu Gesängen wie "Vorwärts Rasenball, Leipzig überall".

Beste Stimmung auf den Rängen - dann schlagen die Bayern zu

Alaba trifft per Freistoß zum 4:4. Kurz darauf dreht Robben die Partie. Bildrechte: Picture Point Doch in der Schlussphase drehten die Bayern dann förmlich auf: Zunächst stand Lewandowski nach einem Schuss von Robben, der von der Latte zurückpralle, goldrichtig und köpfte zum 4:3 ein. Leipzig schien mit den Kräften am Ende und die Bayern schlugen erneut zu: In der 90. Minute hämmerte David Alaba einen Freistoß aus 25 Metern in den Winkel. Anstatt es beim 4:4 zu belassen, hatten die Bayern jedoch noch nicht genug und versetzten Leipzig den entgültigen Knockout durch Robben, der im Alleingang in der letzten Minute der Nachspielzeit das 4:5 erzielte. Trotz der späten Enttäuschung ist Leipzig die Vizemeisterschaft nicht mehr zu nehmen, da Dortmund in Augsburg nicht über ein Remis hinauskam. Immerhin ein kleiner Trost für das Fan-Fest, was ab 18:00 Uhr auf der Festwiese folgte.

Das sagten die Trainer:

Ralph Hasenhüttl: "Glückwunsch an den FC Bayern zu einem Wahnsinnssieg. Glückwunsch auch an alle, die in Stadion waren, zu einem unglaublichen Nachmittag. So ein Spiel hat dieses Stadion noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Was wir 75 Minuten lang gespielt haben, war mehr als beeindruckend. Wir haben heute vielleicht keine Punkte gewonnen, aber viel viel mehr: Herzen und Sympathien. Gegen eine top besetzte beste Mannschaft Deutschlands haben wir lange Zeit wie ein Sieger ausgesehen. Es reicht aber nicht, es nur 75 Minuten so gut zu machen. Man muss auch die letzten entscheidenden Schritte tun. Wir hatten eine Nachspielzeit, die wir hier so noch nicht hatten. Wir waren es vielleicht nicht gewohnt, dass so lange nachgespielt wird. Ich bedanke mich bei den Zuschauern für die wahnsinnige Unterstützung und dieses Erlebnis, was man heute in dem Stadion heute haben durfte."



Carlo Ancelotti: "Es war ein verrücktes Spiel. Es war wie erwartet ein offenes Spiel. Beide haben ihr Ziel in der Bundesliga erreicht. Leipzig hat stark angefangen, wir waren am Ende besser. Das war sehr offensiver Fußball. Wir hätten defensiv etwas besser agieren können. Die Leipziger waren diese Saison ein fantastischer Gegner. Sie spielten überraschend gut. Für sie war es nur Start einer tollen Periode. Sie haben junge Spieler, sind sehr motiviert. Nächste Saison spielen sie Champions League, das wird für sie eine tolle Erfahrung."