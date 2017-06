Fest steht schon jetzt, dass der FC Bayern München die 55. Bundesliga-Saison am 18. August um 20.30 Uhr eröffnen wird. Seit 15 Jahren steht diese Ehre dem Titelverteidiger am Freitagabend zu. Der Gegner ist allerdings noch nicht bekannt. Die 2. Bundesliga startet bereits am 28. Juli.