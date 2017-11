In der ersten Viertelstunde ließ Hannover nichts zu und hatte selbst sogar die erste Chance: Nach Vorarbeit von rechts von Klaus war RB-Schlussmann Gulacsi gegen Ostrzoleks 17-m-Versuch auf dem Posten. Dann kamen die Gastgeber, die am Mittwoch noch in der Champions League gefragt waren, besser ins Spiel. Sabitzers Flatterschuss aus satten 30 Metern konnte 96-Keeper Tschauner nur abklatschen - Werners Nachschuss wehrte er ab (17.). Es folgte die beste Phase der ersten Halbzeit, die Zuschauer sahen nun eine rassige Begegnung. Sabitzer traf für RB ins Tor, aber Werner hatte den Ball noch berührt, der Nationalspieler stand im Abseits (23.). Leipzig agierte nun mit mehr Tempo, Demme verzog aus 18 Metern. Hannover versteckte sich keineswegs und suchte selbst immer wieder den Weg nach vorne. Leipzigs Rechtsverteidiger Klostermann musste kurz vor der Grundlinie gegen Bebou retten, da war Alarm im RB-Strafraum (42.). Ein Highlight gab es noch: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bediente Bruma von rechts Werner, der den Ball aus 12 Metenr an die Latte knallte, Korb und Tschauner waren da auch noch dran. Pech für RB.

Vor der Pause ließ Hannover nicht viel zu. Hier beackert Julian Korb Yussuv Poulsen. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag