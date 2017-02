Bildrechte: IMAGO

Ein Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund ist immer eine ganz besondere Sache. Meist im positiven Sinne, schließlich bildet die sogenannte Gelbe Wand im BVB-Stadion den wohl beeindruckendsten Fanblock der Bundesliga. An Lob und Respektsbekundungen war bei den 8.000 mitgereisten Anhängern von RB Leipzig jedoch nicht zu denken. Auf deren Heimreise wurden auch nicht die 0:1-Niederlage oder das wegen Abseits nicht gegebene RB-Tor in der Nachspielzeit diskutiert. Thema in den Bussen und im Fanzug waren fast ausschließlich die Ausschreitungen im Vorfeld des Bundesliga-Spiels.

Gewalt gegen Frauen und Kinder

"Krass", "Wahnsinn" und "richtig übel" nannten viele der schon einiges an "Kritik" gewohnten RB-Fans die Ereignisse vor dem Stadion. Sie waren dort von "rund 350 Dortmunder Ultras und Problem-Fans" (Polizei-Sprecher) attackiert worden. Es flogen unter anderem Steine, Glasflaschen, und Leuchtraketen. Es wurde gepöbelt und geprügelt. Es gab blutende Platzwunden und ohnmächtig am Boden liegende Menschen. Es flossen Blut und Tränen. Laut RB-Fanverband landeten zehn Leipziger im Krankenhaus.

Im Bericht der Polizei Dortmund ist hinterher von einer "extremen Aggressivität und Gewaltbereitschaft der Dortmunder Anhängerschaft" die Rede. Dass die Vorkommnisse jenseits der üblichen Scharmützel lagen, zeigt eine andere Formulierung der Beamten: Die Gewalt habe sich gegen jede als Leipzig-Fan erkennbare Person gerichtet, "egal, ob es sich um kleine Kinder, Frauen oder Familien handelte".

Gebrochene Nase und "Juden"-Rufe

Einer der Attackierten war Daniel Brandt. "Ich wurde nur ans Knie getreten und habe einen Bierbecher abbekommen. Aber ich habe gesehen, wie einer von uns mit einer Glasflasche am Kopf getroffen wurde." Einem anderen RB-Fan sei mit einem Faustschlag die Nase gebrochen worden. Frauen und Kinder hätten sich hinter Autos und Trafokästen versteckt, um nicht getroffen zu werden. Die parallel dazu ablaufenden Pöbeleien seien da kaum noch der Rede wert. Allerdings twitterte der ebenfalls zu den RB-Fans zählende Linken-Stadtrat Sören Pellmann etwas schockiert, er sei angegriffen und als "Jude" bezeichnet worden.

Zu wenig Polizei?

Hätten die Ausschreitungen verhindert werden können? Die Polizei Dortmund wusste durch Szenekundige Beamte (SKB) schon im Vorfeld, dass sich am Samstag etwas zusammenbrauen würde und konnten deshalb eine geplante Blockade des RB-Teambusses verhindern. Was die Exzesse vor dem Stadion angeht, schüttelt sie mit dem Kopf. „Wir haben versucht, die Fans zu trennen. Wegen der Enge der Straße am Stadion Rote Erde ist das aber nicht mehr möglich“, betonte ein Sprecher.

RB-Fan Daniel Berndt sieht das anders: "Es gab praktisch keine Fantrennung. Und es war viel zu wenig Polizei da. Als unser riesiger Pulk am Stadion ankam, liefen höchstens acht Polizisten vornweg. Die konnten natürlich nichts machen." Aber auch der Heimweg sei völlig chaotisch verlaufen. Kein Polizist habe so richtig gewusst, wie die Fans wieder zu ihrem Sonderzug kommen sollen. "Die haben uns kreuz und quer geschickt. Am Ende wurden wir in eine U-Bahn-Station gelotst, wo wir auf ebenfalls abreisende BVB-Fans stießen. Die folgenden Rangeleien waren aber vergleichsweise harmlos."

Nachspiel wahrscheinlich

Für das alles kann der BVB nicht zur Verantwortung gezogen werden, denn es spielte sich außerhalb des Stadions ab. Um ein Nachspiel dürften die Schwarz-Gelben aber trotzdem nicht herum kommen. Denn laut TV-Sender sport1 wurde eine 30 cm lange Metallstange aufs Spielfeld geworfen. Hinzu kommt die vor allem aus teils deftigen Beleidigungen bestehende Banner-Parade auf der Südtribüne. Zu sehen waren dort auch Sprüche wie "Burn Out Ralle", "Richtig Behindert" oder "Bullen schlachten".

Groteskerweise stand das Ganze unter dem Hauptmotto "Für den Volkssport - Gegen die, die ihn zerstören!". Über "Volkssport Fußball" hielten Borussia-Fans ein großes gelbes Banner mit den Worten "Pflastersteine auf die Bullen!" und zogen damit die Verbindung zu den gewalttätigen Geschehnissen vor dem Spiel. Diese wurden im Internet auf Twitter und Facebook auch von einigen BVB-Anhängern deutlich kritisiert. Eine Distanzierung der Dortmunder Vereinsführung hingegen gab es bis zum Sonntagmorgen nicht.